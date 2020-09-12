واشنطن 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 37,451 إصابة مؤكدة و 1,091 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,381,013 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 191,353 حالة وفاة.// انتهى //02:38ت م0178