القاهرة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 17 حالة .وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فى تصريح له اليوم بخروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.وذكر"مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و 5607 حالات وفاة.//انتهى//02:43ت م0179