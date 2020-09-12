نيروبي 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلن مسؤول في بوروندي، اليوم ، عن مقتل ستة أشخاص بالرصاص في هجوم مسلح في شمال البلاد، وذلك بعد أسابيع من هجوم مشابه في الجنوب.وأضاف حاكم إقليم كايانزا، ريمي سيشاهيو، وهو ضابط بالجيش، في تصريح ، أن مجموعة من المسلحين شنوا هجومًا في الإقليم، انطلاقًا من غابة كيبيريا، وقتلوا ستة أفراد بينهم طفلان في الصفين الثاني والخامس الابتدائي.وقال الحاكم إن الهجوم أسفر أيضا عن سقوط جريحين وإن المهاجمين خطفوا ثالثًا.وكان مسلحون قد هاجموا منطقة بوغاراما في إقليم رومونغ بجنوب البلاد في أواخر شهر أغسطس الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل في إطلاق نار مع قوات الأمن.// انتهى //03:21ت م0181