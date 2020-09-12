تونس 23 محرم 1442هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسلقي ستة أشخاص مصرعهم ، بينهم 3 أطفال خلال 6 أيام في تونس جراء سيول شهدتها عدّة مناطق بينها العاصمة تونس.أعلن عن ذلك اليوم، المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة، مضيفًا أن الضحايا من محافظات المنستير وجندوبة وتونس وسيدي بوزيد والمهدية.وقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول الأمطار الغزيرة، بلغ منسوب السيول مترًا واحدًا في عدة أحياء من العاصمة، الأمر الذي تسبب بأضرار في منازل ومحلات وحتى مستشفيات.// انتهى //03:38ت م0182