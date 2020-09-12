واشنطن 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واساختتمت وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية، افتراضياً اليوم، أعمال الدورة الثامنة عشرة لحوار الدفاع المتكامل بين البلدين، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.وأكد الجانبان في بيان مشترك، على أهمية تعزيز موقف الاستعداد المشترك بين جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز التحالف لمعالجة البيئة الأمنية الحالية في شبه الجزيرة الكورية.كما استعرض الجانبان أبرز المخاوف الأمنية الإقليمية المشتركة، مجددين الالتزام بمواصلة التعاون الأمني ​​الثنائي بما في ذلك المشاورات السياسية رفيعة المستوى، وتبادل المعلومات، لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وجميع أنحاء شمال شرق آسيا.وأوضح البيان المشترك، أن الجانبين اتفقا على أهمية إنشاء وصول مستقر إلى مرافق التدريب والمواقع والموارد الحرجة الأخرى باعتبارها ضرورية للحفاظ على موقف دفاعي ثابت مشترك.وناقشت أعمال الدورة الثامنة عشر كذلك، التقدم المحرز في الدراسة المشتركة لمجال الرماية الحية متعددة الأغراض.واتفقت الوفود المشاركة على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن تنفيذ اتفاقية الهدنة والاتفاقية العسكرية الشاملة وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.// انتهى //03:38ت م0183