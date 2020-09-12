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السبت 1442/1/24 هـ الموافق 2020/09/12 م واس
الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصحية بفرسان.
فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارة وجامعة الجوف.
اتفاق سلام بحريني - إسرائيلي.
متعافو كورونا يتجاوزون الـ 300 ألف.
40 مليون عبوة مخالفة من منتجات التجميل.
د. ابن حميد: من فوَّض أمره إلى الله كفاه.
د. البعيجان: تعرّفوا على سيرة وشمائل وأخلاق النبي.
مركز الملك سلمان يدعم السودان واليمن.
ارتفاع حالات التهرب الزكوي والضريبي بنسبة 110 %.
التصويت يحسم تشريع نظام لضبط سوق الإعلان والتصدي لتجاوزات المشاهير.. الثلاثاء.
الحقيل يشكر القيادة بمناسبة نقل الإشراف على «هيئة المهندسين» لـ«الشؤون البلدية والقروية».
د. النحوي: المملكة خدمت القضية الفلسطينية ولم تتاجر بها.
المطاعم.. بؤرة جديدة لـ«كورونا».
ست ولايات تحسم رئاسة أميركا.. والمهاجرون "مفاجأة ترمب".
حملتا بايدن وترمب تحت رحمة «القراصنة».. مجدداً.
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