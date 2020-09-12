الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصحية بفرسان.فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارة وجامعة الجوف.اتفاق سلام بحريني - إسرائيلي.متعافو كورونا يتجاوزون الـ 300 ألف.40 مليون عبوة مخالفة من منتجات التجميل.د. ابن حميد: من فوَّض أمره إلى الله كفاه.د. البعيجان: تعرّفوا على سيرة وشمائل وأخلاق النبي.مركز الملك سلمان يدعم السودان واليمن.ارتفاع حالات التهرب الزكوي والضريبي بنسبة 110 %.التصويت يحسم تشريع نظام لضبط سوق الإعلان والتصدي لتجاوزات المشاهير.. الثلاثاء.الحقيل يشكر القيادة بمناسبة نقل الإشراف على «هيئة المهندسين» لـ«الشؤون البلدية والقروية».د. النحوي: المملكة خدمت القضية الفلسطينية ولم تتاجر بها.المطاعم.. بؤرة جديدة لـ«كورونا».ست ولايات تحسم رئاسة أميركا.. والمهاجرون "مفاجأة ترمب".حملتا بايدن وترمب تحت رحمة «القراصنة».. مجدداً.// يتبع //06:36ت م0003