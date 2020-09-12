وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرهان الخاسر ) : سياسة الدوحة الهدّامة جمعت المتناقضات، فصغر حجمها، وضعف قدراتها العسكرية، ورغبتها في لعب دور إقليمي أكبر من إمكاناتها، كان ذلك عاملاً أساسياً في بحثها عن داعمين إقليميين، تعتقد أن مساعدتهم لها يجنبها أي ردود أفعال على سياستها المتعارضة مع أمن تلك الدول، خصوصاً أنها سياسات تسبح عكس تيار المصالح الخليجية والعربية.وأضافت أن ارتباط الدوحة بالكثير من الأزمات العربية في ليبيا وسورية وتونس واليمن ومصر وغيرها، وتبنيها قضية الإخوان المرفوضة عربياً ودولياً، ودعمها المنظمات الإرهابية، سبب رئيس في توجهها إلى أحضان إيران وتركيا كحلفاء استراتيجيين، وملجأ لها لضرب الأمن القومي العربي، في ظل تورط حلفائها في سفك الدم العربي بشكل مباشر، انطلاقاً من أطماع توسعية، لم تخفها أيّ من الدولتين.وبينت أن الدوحة لم تستطع قراءة المعطيات السابقة والراهنة، ولم تدرك أن إيران وتركيا والإخوان لن يحكموا المنطقة العربية، لهذا لم تتمكن من تصويب خط سيرها، وتتراجع عن دعمها للمشروعات الهدّامة التي أوقعتها فريسة تحالفات قد تدفع ثمنها غالياً في المستقبل.ورأت أن تعامل الدوحة مع المعطيات والتطورات الإقليمية يقف على الضفة المقابلة للدول العربية، إلى جانب إيران، وتركيا، والمنظمات الإرهابية، دون أن تدرك أن أراضيها هي جزء من مشروع هاتين الدولتين في المنطقة، وأن الشعب القطري بالنسبة للأتراك والإيرانيين لن يكون أكثر حرمةً من الشعب اليمني والسوري والعراقي واللبناني.وأوضحت :لذلك الدوحة لم تقرأ المقاطعة العربية والخليجية في شكلها السليم، لتعيد حساباتها، وتدرك أنها تنخرط في المزيد من الأعمال التي تهدد أمنها قبل أن تهدد الأمن القومي العربي، إذ منحت الإيرانيين والأتراك مزيداً من الأموال والامتيازات والقواعد العسكرية، وقدمت المساعدات المختلفة للميليشيات الإرهابية دون أدنى اكتراث بمصالح الدول والشعوب.وختمت: لهذا قطار الدوحة يسير باتجاه واحد، ولا رجعة فيه، وهو قطع كل خطوط المصالحة مع محيطه العربي.// يتبع //06:38ت م0004