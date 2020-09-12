الأحساء 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسبحثت الكلية التقنية بالأحساء والهيئة السعودية للمهندسين ممثلة في اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء أمس الأول، سبل التعاون بين الجانبين بحضور عميد الكلية التقنية سعد بن عبدالرحمن اليمني، ورئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين المهندس عبدالله بن إبراهيم المقهوي وذلك في مقر الكلية في الهفوف.وأكد اليمني خلال اللقاء استعداد الكلية وتسخير جميع إمكانياتها لإنجاح أي تعاون مشترك يخدم العملية التدريبية والمجتمع، مستعرضاً في الوقت نفسه البرامج التدريبية والمسارات العملية التي تحتضنها الكلية.بدوره استعرض المهندس المقهوي برامج ومناشط الهيئة السعودية للمهندسين، مؤكداً أن الأحساء تشهد طفرة ملحوظة في المجال الهندسي من خلال مخرجات البيئة التعليمية للجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمهنية.واتفق الجانبان على دراسة إمكانية التعاون المشترك في عدد من المجالات.//انتهى//09:48ت م0010