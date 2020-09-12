المدينة المنورة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس‏‎يعد " مسجد الدرع " من المساجد الأثرية في المدينة المنورة، وهو المسجد الذي توقف فية الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثناء خروجه لغزوة أحد ويعرف أيضاً بمسجد الشيخين ومسجد البدائع ومسجد العدوة، ولعل ذلك لوقوعه على عدوة الطريق، ولكن سمي بـ"الدرع " حيث خلع فيه الرسول - عليه أفضل الصلاة والتسليم - درعه أو درعيه التي كان يرتديها للحرب، وكان فيه معسكره ليلة خرج لقتال المشتركين، حيث صلى بداخله العصر والمغرب والعشاء، وبات ثم صلى الصبح واتجه لجبل أحد.‏‎ويقع " مسجد الدرع " بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة وبالقرب من "مسجد بني حارثة أو مسجد المستراح أو مسجد بني حارثة" الذي استراح فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثناء عودته من غزوة أحد.‏‎ وعلى امتداد التاريخ الإسلامي طالت الرعاية المسجد وصولاً للعهد السعودي، حيث تمت أعمال الترميم والتجديد الكامل لبناء المسجد.// انتهى //10:18ت م0011