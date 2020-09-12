طرابلس 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي وجهه للشعب الليبي كشف خلاله عدداً من الحقائق حول مشاورات المغرب وخريطة المسار السياسي، مؤكدا العمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية.ونقلت قول المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية، الأدميرال هارفي بليجون، إن ليبيا تشكل مصدر قلق للأوروبيين باعتبارها مفتاح استقرار الساحل الإفريقي، مؤكدًا أن تدخل أطراف خارجيةعدة في ليبيا زاد من تعقيد الوضع ، كاشفا عن وجود انقسام بين الدول الأوروبية بشأن أزمة شرق المتوسط مع تركيا.وتطرقت الصحف إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم خلاله التأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، مع الترحيب بأية خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البناءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلمية في ليبيا.وعرجت على بيان جامعة الدول العربية، وإعرابها عن ترحيبها بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده الملف الليبي والهادف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف الليبيةوالوصول إلى تفاهمات محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة.// انتهى //10:47ت م0013