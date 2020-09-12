الخرطوم 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، إعلان مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" أمس تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.ولفتت الصحف الانتباه إلى شن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، غارات جوية على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي الجوف ومأرب حيث تواصلت المعارك بين الجيش والميليشيات التي تحاول منذ شهور التقدم باتجاه حقول النفط في مأرب.وأشارت إلى اعتقال الجيش العراقي أمس، 10 إرهابيين من بينهم 6 قادة، بعمليات نوعية في كركوك.وأبرزت صحف السبت إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس أربعة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.وأخبرت عن اتفاق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على رفض ممارسات التصعيد في شرق المتوسط التي تمس مصالح دول الإقليم، وأكدا أولوية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //11:04ت م0014