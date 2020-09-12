القاهرة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وبخاصة الأزمة الليبية والوضع في لبنان والقضية الفلسطينية.وأشارت إلى ترحيب جامعة الدول العربية بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده الملف الليبي والهادف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف والوصول إلى تفاهمات محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت رعاية الأمم المتحدة.ونشرت صحف السبت إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوشا" أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزعون على غالبية ولايات البلاد تضررًا من الفيضانات التي تسببت بها الأمطار.وعرجت على دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا إلى سحب قواتها من شرق البحر المتوسط، وإعلانه أنه سيزور قبرص اليوم سعيًا للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد هناك.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة 14 شخص إثر تفجير انتحاري أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال، ومقتل 10 أشخاص على الأقل في حرائق الغابات المندلعة في ولاية كاليفورنيا.‏ // انتهى //11:16ت م0015