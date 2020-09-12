رام الله رام الله 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالة تعافٍ.وسلطت الصحف الضوء على إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، أربعة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" حيث هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 389 مبنى فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" في الفترة ما بين مارس، وحتى أغسطس الماضي.ونشرت صحف هذا اليوم أقوال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن التغيير المطلوب والخطوة الأساسية المطلوبة القادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هما تغيير وخطوة يجب أن يأتيا من إسرائيل؛ بحيث توقف الأخيرة إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن مصادقة حكومة الاحتلال، على زيادة الميزانية العامة الإسرائيلية بمبلغ 11 مليار شيقل، دليل على مضيها في مخططها القائم على ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.// انتهى //11:32ت م0019