موسكو 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 119 حالة وفاة بالإضافة إلى 5488 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان له إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 18484 وفاة و1057362 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5428 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 873535.// انتهى //11:37ت م0020