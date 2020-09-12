بغداد 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان منذ الخميس الماضي ، منوهة باللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الرسميين والفعاليات السياسية وتفقده للمنافذ الحدودية معتبرة الزيارة خطوة على طريق تأكيد سيادة القانون على كل أرجاء البلاد.وفي شأن محلي آخر نوهت صحف اليوم بإعلان وزارة النقل عن تسيير أول رحلة قطار لنقل المسافرين بين بغداد والبصرة بعد توقف دام فترة طويلة.وتطرقت صحف السبت إلى الوضع الأمني ، مبرزة إعلان الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسحلة عن مصرع واعتقال 12 من عصابات داعش الإرهابية بينهم 6 قيادات بارزة في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، وإلقاء القبض على 6 عناصر إرهابية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.// انتهى //11:41ت م0021