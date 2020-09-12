الجبيل 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوعين الماضيين، حملات التعقيم والتطهير على نطاق واسع لأحياء وطرق والأماكن العامة بالمحافظة، إضافة إلى أسواق النفع العام، والحدائق، والمنتزهات، وأجهزة الصراف الآلي.وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أنه جرى تعقيم وتطهير ١٢٦٠ موقعاً، بمشاركة أكثر من 188 عاملاً، باستخدام 120 من السيارات والآليات، وزعت في أحياء المحافظة، أبرزها أجهزة الرش المقطورة على السيارات التي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، والمرشات المحمولة على الظهر، التي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير.كما جرى تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، ومحال بيع الغاز والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، والسكن الخاص بعمال البلدية، وإلزام الشركات والمؤسسات التي تنفذ المشاريع البلدية بفحص العمال بشكل دوري ومستمر مع المتابعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى//11:51ت م0022