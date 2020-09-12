تونس 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية مع الخارج، حيث أنبأت عن اتصالات هاتفية جرت بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره البريطاني جيمس كليفارلي، وكذلك مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفان بيغان تناولت سبل دعم العلاقات بين تونس وهذين البلدين وسبل تطويره، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتناولت في الشأن الصحي في تونس، تزايد ارتفاع إجمالي حالات الإصابة والوفيات في تونس بهذا الوباء.ونقلت صحف السبت إعلان الأمم المتحدة عن إحراز تقدم ملموس في الاجتماع ألتشاوري الذي عقد مؤخرًا في سويسرا بين عدد من الشخصيات الليبية، وذلك بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات بوزنيقة في المغرب.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا التي عقدت في جزيرة كورسيكا الفرنسية، استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا إن لم تتراجع عن أنشطتها الأحادية شرقي البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //12:20ت م0023