أثينا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الشرطة في جزيرة ليسبوس اليونانية الغاز المسيل للدموع اليوم على مهاجرين ألقوا حجارة خلال تظاهرة للمطالبة بالحصول على مأوى بعدما احترق مخيم موريا.وتظاهر مئات من طالبي اللجوء الذين اضطرّوا للنوم في الشوارع على مدى الأيام الأربعة الأخيرة بينما تأخّرت جهود إقامة مخيّم بديل جرّاء وجود اعتراضات على الأمر من قبل السلطات المحلية.ودمر مخيم موريا الذي كان يضم أكثر من 12 ألف شخص في سلسلة حرائق الثلاثاء والأربعاء.// انتهى //13:39ت م0033