الجزائر 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمرحلة الأخيرة من المسار البرلماني من أجل اعتماد مشروع الدستور الجديد الذي سيعرضه الرئيس عبد المجيد تبون على الجزائريين للاستفتاء عليه في الأول من شهر نوفمبر المقبل، ضمن برنامجه الرئاسي من أجل بناء جزائر جديدة، واستجابة لمطالب الحراك الشعبي.وتناولت الوضع الوبائي في البلاد، حيث أشارت إلى تسجيل وزارة الصحة 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 47752 إصابة مع تسجيل 8 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1599 حالة.وأشارت إلى إعلان البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا التي عقدت في جزيرة كورسيكا الفرنسية، استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //13:51ت م0035