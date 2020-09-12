إسلام آباد 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة، و584 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 300955 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6373 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 288536 حالة، في حين توجد 6046 حالة نشطة.// انتهى //13:53ت م0036