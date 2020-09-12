إسلام آباد 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه ، الليلة الماضية ، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كنيث فرانك ماكيزني الذي يزور باكستان حالياً .وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي البيئة الجيو استراتيجية والأمن الإقليمي.كما تم استعراض التعاون العسكري بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عملية السلام في أفغانستان والوضع في كشمير.// انتهى //13:56ت م0037