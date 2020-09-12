المدينة المنورة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة المدينة المنورة ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة جائحة كورنا والحفاظ على الصحة العامة بعمليات الرقابة والإصحاح البيئي الأسبوعية، 2117 جولة رقابية ميدانية، أسفرت عن تحرير 857 إشعاراً ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 21 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة ضد كورونا, كما أغلقت الأمانة 88 منشأة, ونفذت 40 جولة إصحاح بيئي تم فيها تعقيم وتطهير 40 موقعاً و8261 آلية ومعدة.وتكثف الأمانة الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية، كما تحرص على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام , والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها.وبينت الأمانة أنه تم سحب 241 عينة من عينات الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي للأمانة خلال أسبوع, إضافة إلى مواصلة جولات النظافة في الأحياء والشوارع والميادين العامة لرفع المخلفات المنزلية , والأنقاض ومخلفات البناء, حيث نفذت 407 جولات للنظافة, تمت فيها إزالة ورفع 10589 طناً من المخلفات المنزلية, ورفع 30805 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات.وتسعى الأمانة من خلال الخطة المتبعة إلى التأكد من تطبيق جميع المنشآت الإجراءات الوقائية الاحترازية، وتدعو الجميع للتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز البلاغات (940) لتقوم بمعالجتها حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.//انتهى//13:57ت م0038