الباحة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.// انتهى //13:58ت م0039