الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، يوم غدٍ الأحد تدشين المقر الجديد للجمعية السعودية للفنون التشكيلية في الرياض، والمعرض التشكيلي المصاحب ( كنوز المملكة ).وسيتضمن التدشين عرضاً للنتائج الفائزة بالمسابقات الفنية التي نظمتها الجمعية فترة منع التجول، مع الاهتمام بالاحترازات الوقائية التي تتوافق مع تعليمات وزارة الصحة وتهتم بسلامة المواطنين ومنع التجمعات.وقدمت الجمعية خالص شكرها وتقديرها لسمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود لدعمه أنشطة الجمعية ورعايته لحفل تدشين المقر الجديد، مثمنة جهود أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية التي تعمل على خدمة الفن التشكيلي وفنانيه.ووجهت الجمعية الدعوة للفنانين والمهتمين بالفن لزيارة المعرض من يوم غدٍ الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 م من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة في مقر الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في حي الناصرية أمام معهد العاصمة النموذجي.// انتهى //14:15ت م0040