جيزان 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأنهى أكثر من 46 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان أسبوعهم الدراسي الثاني "عن بعد" بعد استئناف الدراسة وسط خدمات أكاديمية والكترونية متقدمة وفرتها الجامعة، حيث يقوم 2.694 عضو هيئة تدريس بالجامعة ، بتدريس 2.233 مقررا لأكثر من 46.418 طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الحالي.وقال معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة وفي ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة تواصل تقديم وتسخير كافة إمكاناتها وخدماتها الأكاديمية عبر منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا، منوها بمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجهود الجامعة، بما يعزز من أداء دورها المعرفي والتنموي، مضيفا أن تميز طلبة الجامعة وشغفهم بالتعلم والإبداع وإصرارهم على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا هو محل فخر الجميع، موجها شكره لأولياء الأمور ومؤكدا أنهم شركاء للجامعة في صناعة وتحقيق النجاح.بدوره أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن الجامعة تمتلك من الخبرة والتجربة في مجال التعليم الإلكتروني ما يجعلها رائدة في هذا المجال، مضيفا أن استئناف الدراسة عن بعد لهذا الفصل تم الاستعداد له منذ وقت مبكر، إلى جانب إطلاق العمادة مبادرةً لتنمية قدرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في مجال التعليم الإلكتروني.وأشار الدكتور غاشم إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال نصف شهر منذ استئناف الدراسة أظهرت تميزا في الأداء، حيث بلغ عدد المحاضرات المقدمة 37.567 محاضرة، وبلغت مدة المحاضرات الزمنية أكثر من 89 ألف ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 10.321 لوحة نقاش، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 871.747 ملفا.// انتهى //14:43ت م0044