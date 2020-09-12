الدمام 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسقام المدير العام للتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان بجولات متعددة للتأكد من سير العملية التعليمية في مدن ومحافظات المنطقة، حيث سجلت مدارس البنين والبنات حضوراً لافتاً خلال الأسبوع الماضي طبقاً للإحصائيات في التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين.وأوضح الشلعان أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع لإنجاح منظومة تعليمية رقمية بدأت أولى خطواتها الكبرى بمنصة مدرستي ، مؤكداً أن جهود عظيمة بُذلت وعمليات تطوير استمرت لتقديم خدمة تعليمية تلامس الواقع وتحاكي التعليم المدرسي بقيادة معالي وزير التعليم .وأضاف أن هذه الجهود تترجم من واقع الأعداد الكبيرة التي تتعامل مع المنصة سواء من الطلاب أو الطالبات في جميع المراحل والبرامج التابعة لها، مثمناً لأولياء الأمور التعاون الإيجابي مع جهود الوزارة والعمل كفريق واحد للتعامل مع منصة مدرستي، حيث يعد هذا التعاون أداة مهمة لإنجاح دور الوزارة.وشهدت جميع المدارس زيارات إشرافية لدعم قادة المدارس وكوادرها لأداء مهمة التعليم عن بُعد وتسهيل إجراءات العمل وتكثيف الأدوار التثقيفية والتوعوية لتسجيل الطلاب والطالبات وتقديم الحلول لبعض التحديات التي قد تواجه الطلاب.واختتم الشلعان جولة الأسبوع الثاني بزيارة مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بقسميه المتوسط والثانوي و برامج الموهوبين، حيث تابع عدداً من الحصص الدراسية الافتراضية.// انتهى //16:24ت م0067