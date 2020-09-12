الأحساء 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسعقدت جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية بالأحساء أمس الأول اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد، بحضور أعضاء الجمعية العمومية.واستعرض عضو مجلس الإدارة أحمد العباد خلال الاجتماع أنشطة الجمعية لعام 2019(اجتماعية – وثقافية – وإعلامية ) التي قدمتها اللجان، إلى جانب عرض القوائم المالية للجمعية لعام 2019م وإيضاح جميع الإيرادات والمصروفات للجمعية وتبيين جميع الأمور المالية وإيضاح تفاصيل البنود والأرصدة بنهاية 2019م التي تم اعتمادها من الوزارة .عقب ذلك عُرضت الخطة التشغيلية للبرامج 2020، وشملت الخطة إدراج جميع المشاريع التنموية والاجتماعية لتنفيذها طوال السنة الميلادية، وتشمل المشاريع الاجتماعية تحسين المساكن، وكسوة عيد، ومواد غذائية، ودعم زواج، وسداد فواتير، وغيرها من المشاريع القائمة في الجمعية، كما عُرضت الموازنة التقديرية للجمعية والخطط والأهداف الإستراتيجية للسنة المقبلة ومعدل الإيرادات والمصروفات للسنوات الماضية ووضْع إيرادات متوقعة لسنة 2020 بلغت مليوني ريال، كما توقعت أن تكون المصروفات بحدود مليون وتسع مئة ألف ريال، وعليه سيكون فائض بين الإيرادات والمصروفات بمقدار مئة ألف ريال.واختتم الاجتماع بعرض أهم الإنجازات لعام 2019 .// انتهى //16:40ت م0069