مقديشو 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 واسقُتل 6 عناصر إرهابية وأصيب 4 آخرون في عملية أمنية شنّها الجيش الصومالي ضد حركة "الشباب" بمحافظة "غدو" جنوبي البلاد.وأوضح قائد الجيش الصومالي بالمحافظة عبد القادر حسين إبراهيم في تصريح صحفي، أن الجيش شنّ عملية عسكرية على الإرهابيين في المنطقة التي كانوا يجمعون فيها الإتاوات من السكان المحليين، وأسفرت العملية عن مقتل 6 إرهابيين وإصابة أربعة آخرين.وأضاف أن قوات الجيش الصومالي تمكنت من مصادرة ما أخذه الإرهابيون من السكان المحليين رغما عنهم، قبل أن تعيدها إليهم .// انتهى //16:53ت م0072