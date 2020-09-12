حفر الباطن 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسقدم مركز الغدد الصماء والسكر بحفر الباطن خدماته العلاجية والتشخيصية والتأهيلية لـ17743 مستفيد خلال العام الماضي عبر 68 عيادة هي: (عياد فرز السكر ، وسكري الأطفال، وسكري الحوامل، وسكري البالغين ، والغدد، وجراحة القدم السكرية ، والتثقيف الصحي لتوعية المرضى للتعامل مع الأنسولين وأجهزة قياس السكر، والتغذية العلاجية).كما نفذ المركز خلال جائحة كورونا خدمة إيصال الأدوية للمنازل استفاد منها 523 مستفيداً ، إضافة إلى الكثير من المحاضرات التوعوية، حرصاً من صحة حفر الباطن على تنوع الخدمات الصحية بين التشخيص والعلاج لجميع أفراد المجتمع.// انتهى //17:23ت م0081