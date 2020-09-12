حفر الباطن 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسقدمت صحة حفر الباطن ممثلة في برنامج مكافحة التدخين خدماتها العلاجية لـ3,129 مستفيد خلال العام الماضي، عبر 12 عيادة موزعة في المنشآت الصحية.وبلغ عدد مراجعي عيادات التدخين الموزعة في المنشآت الصحية 2326 مراجعاً ، ونجح 307 من المستفيدين في الإقلاع عن التدخين، فيما وصل عدد مراجعي العيادة الافتراضية 496 مراجعاً.كما نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع 54 جولة تفتيشية على محلات بيع التبغ، أسفرت عن رصد 29 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال عياداتها الموزعة على المنشآت الصحية، ويتم ذلك من خلال حجز الموعد عبر تطبيق "موعد".// انتهى //18:04ت م0086