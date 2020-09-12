عمّان 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3062 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و113 حالة محلية سُجلت في عمّان وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء وجرش ، مشيرة إلى تسجيل 72 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2144 حالة، كما سُجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 22 حالة.//انتهى//18:28ت م0088