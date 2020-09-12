الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين اليوم فريق الأهلي بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة ليحقق البطولة الثانية في هذا الموسم بعد تحقيقه لقب الدوري .وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 ، 21 - 25 ، 17-25 .وتفوق الأهلي بالخبرة واستطاع فرض سيطرته على مجريات المباراة من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي أسهمت في حصد الكثير من النقاط لينهي الشوط الأول لمصلحته 17-25 ، واستمر التفوق ووضح فارق الخبرة خاصة في استقبال الكرة الأولى التي كانت مفتاح الفوز واستطاع مُعدّ الفريق سعد الغزواني من تنويع الكرات بكل سهولة على الشبكة من مركز 3 و4 لينهي الشوط الثاني ٢١ - ٢٥ ليتواصل ذلك في الشوط الثالث لينهيه ١٧-٢٥ .وقال قائد الأهلي يوسف أبو عوف: " نبارك لجميع الأهلاويين تحقيق البطولة الثانية هذا الموسم بعد تحقيق لقب الدوري ونعدهم بتحقيق اللقب الثالث كأس النخبة ".وأضاف : "نشكر كل من وقف مع الفريق من خلال الدعم والحرص على تذليل جميع الصعاب ونأمل أن نوفق في حصد جميع البطولات وتقديمها لمحبي النادي الأهلي".وعبّر لاعب الفريق سعد الغزواني عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد ، وقال : "أقدم هذه البطولة إلى جميع محبي النادي الأهلي الذين يستحقونها، وكذلك أبارك للجهازين الفني والإداري على العمل الذي قدموه، وكذلك زملائي اللاعبين على المستوى والروح القتالية التي شاهدناها في منافسات هذا الموسم، وفريقنا ولله الحمد استحق هذا اللقب ونتطلع إلى تحقيق اللقب الثالث وهو كأس النخبة بمشيئة الله .// انتهى //18:58ت م0089