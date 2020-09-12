واشنطن 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.جاء ذلك في بيان صحفي اليوم على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس.وأعرب بومبيو عن تعازيه خلال الاتصال لضحايا الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت السودان، مرحّباً بالتقدم الأخير فى عملية السلام في السودان.وناقشا خلال الاتصال كيفية مساعدة الولايات المتحدة للسودان بشكل أكبر في جهود الإنعاش، وأهمية استمرار الشراكة لدعم انتقال السودان السلمي إلى الديمقراطية.// انتهى //19:04ت م0090