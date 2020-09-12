الخرطوم 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسوصلت إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم طائرة إغاثة إماراتية تحمل احتياجات إنسانية عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحمل 30 طنا من المواد الغذائية ومواد الإيواء "خيام وأغطية ومشمعات" إلى جانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة.وقال مفوض العون الإنساني في السودان عباس فضل في تصريح صحفي : إن المساعدات الإماراتية شملت الكثير من المعينات، وهي الدفعة الثانية، مشيدا بتعاون الإمارات ودعمها المتواصل مما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين، شاكرا القيادة الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي على اهتمامهم ومؤازرة المتضررين من السيول والأمطار .// انتهى //19:05ت م0092