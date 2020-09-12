عام / العراق يسجل 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/1/24 هـ الموافق 2020/09/12 م واس
بغداد 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس
سجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 286778 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 60 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7941 , فيما سُجلت 3887 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 221283 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57554 , منهم 575 في العناية المركزة .
// انتهى //
19:17ت م
0093