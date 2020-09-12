بغداد 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 286778 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 60 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7941 , فيما سُجلت 3887 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 221283 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57554 , منهم 575 في العناية المركزة .// انتهى //19:17ت م0093