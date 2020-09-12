محايل 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة بارق ممثلة بإدارة الكوارث والأزمات أعمالها الميدانية في قرى المحافظة والمراكز التابعة لها لإزالة مخلفات الأمطار التي تشهدها المحافظة وعموم منطقة عسير .وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن البلدية تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبّارات بالمحافظة والمراكز التابعة لها، إلى جانب مباشرتها لعدد من البلاغات.وأهابت البلدية بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 940 .// انتهى //19:18ت م0094