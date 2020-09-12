القاهرة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستوجهت طائرتا نقل عسكري مصريتان إلى مطار الخرطوم لتقديم مساعدات إلى دولة السودان المتضررة من السيول التي اجتاحتها خلال الآونة الأخيرة.وأوضح المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له اليوم أن الطائرتين تحملان كميات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، للإسهام في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار الدعم والتضامن مع جميع دول القارة السمراء خاصة في أوقات المحن والأزمات.// انتهى //19:20ت م0095