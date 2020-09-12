رفحاء 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستطلق جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد غداً, مبادرة "تأهيل أسر ذوي الإعاقة" خلال مدة التعليم عن بعد من الساعة 9 مساءً إلى 10 مساءً عبر برنامج "ZOOM"، حيث يقدم ندوة المبادرة عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الدكتور وليد عبدالقادر، للإجابة على الاستفسارات والاستشارات من قبل الآباء والأمهات حول تحديات التعليم عن بعد لهذه الفئة.وأوضحت جمعية ملاذ الأسرية أن الهدف من هذه المبادرة هو استقطاب متخصصين في مجالات مختلفة للإجابة على الاستفسارات والتساؤلات والاستشارات التي تطرحها الأسرة لتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة مع استمرار الدراسة عن بعد.// انتهى //20:26ت م0098