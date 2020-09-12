الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسينطلق غدًا ، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في مدينة الدمام ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل والمقرر إقامتها في الكويت والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني لويس فونسيكا قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر البالغ عددهم 24 لاعبًا، وهم: عبدالله الشمري، عبدالله كردي، عبدالعزيز الحرشان، حمود الدهان، فهد أبوجليع، نواف العروان، جوهر جماح، فيصل السلطان، فارس القحطاني، منصور الزهراني، محسن فقيهي، معاذ العسيري، سلطان الدحيم، عبدالاله العتيبي، عبدالعزيز العلوني، عبدالله المغربي، ياسر المباركي، شادي الرزقي، ناصر الحارثي، محمد الخماس، نواف الشنيشي، عبدالله الدوسري، فهد الرديني ،أسامة باعبدالله.من جانبه قال مدير المنتخب ناصر القحطاني: "هذا المعسكر يمثل المرحلة الخامسة من البرنامج الفني الاستعدادي للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات بالكويت"، مضيفًا أن المنتخب أنهى 4 مراحل سابقة ما بين إقامة معسكرات داخلية وخارجية قبل نقل البطولة بشكل رسمي للكويت وتأجيلها إلى ديسمبر المقبل.وأشار القحطاني إلى أن الأخضر سيؤدي تدريباته في معسكره بمدينة الدمام على فترتين صباحية ومسائية مع خوض عدد من المباريات الودية ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع الجهاز الفني.// انتهى //20:27ت م0099