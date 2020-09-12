رفحاء 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستنفّذ بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار داخل المخططات السكنية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مجمعات ودورات مياه بالحدائق العامة, وذلك ضمن مشروع مباني ومرافق البلدية.كما تقوم بأعمال الصيانة والتطوير للطرق والشوارع والأرصفة والحدائق العامة، لإظهار الجانب الجمالي فيها.وبالتزامن مع ذلك تعمل بلدية شعبة نصاب على إعادة صيانة وتأهيل مجمع ساحات الملاعب الرياضية التابعة لها، بالإضافة لصيانة ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة ضمن مشروع التحسين والتجميل.وأكدت البلدية استمرار أعمال الصيانة والنظافة الدورية بشعبة نصاب والمراكز والقرى والهجر التابعة لنطاقها خدمة لقاطنيها ولإظهارها بالشكل الجمالي المنشود.// انتهى //20:27ت م0100