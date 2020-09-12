واشنطن 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,045 إصابة مؤكدة و 1,035 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,427,058 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 192,388 حالة وفاة.// انتهى //20:32ت م0101