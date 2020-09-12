الطائف 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الـ 11 ، ضمن فعاليات سباق الخيل للمصيف لهذا العام 2020 م / 1442 هـ ، بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بمحافظة الطائف.واشتمل السباق على سبعة أشواط ، الأول إنتاج السعودية مفتوح الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر وبمسافة 2400 متر والشوط الثاني للخيل المبتدئة لم تربح إنتاج سنتين وبمسافة 1200 متر ، والشوط الثالث نُفِّذ على جزئين للخيل المبتدئة لم تربح إنتاج ثلاث سنوات بمسافة 1200 متر ،والجزء الأول جاءت نتائجه على النحو التالي :الأول العسم لمحمد بن علي الديحاني وحل في المركز الثاني غلا وطني لمحمد بن عبدالرحمن المرغلاني ونال المركز الثالث عرنون لحمود بن حسين الشويب وحاز المركز الرابع سكر زيادة لسعد بن مدهش السهلي وحقق المركز الخامس ابن حزم لمحمد بن عبدالله العتي كما جاءت نتائج الجزء الثاني كما يلي :المركز الأول يطرخ لعلي بن جروان العتيبي ونال المركز الثاني ياعالمي لاسطبل بيارق الخيل وحاز المركز الثالث دامج لماجد بن أحمد المرشدي وحل في المركز الرابع درازيل لأبناء عبدالعزيز العيسى وحقق المركز الخامس واهية لحمد بن ناهس المطيري.فيما جاء الشوط الرابع والخامس وجاء الشوط السادس للأفراس المستوردة إنتاج السعودية ثلاث سنوات فأكثر وبمسافة 1650 مترا،وختمت أشواط السباق بالشوط السابع والأخير للخيالة المتمرنين لم تربح إنتاج أربع سنوات وبمسافة 1650 مترا.وشددت إدارة النادي على تنفيذ العديد من الإجراءات والإرشادات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات المختصة ، من فحص للحرارة ، وتباعد جسدي ، وترك مسافة آمنة ، ولبس الكمامة الإلزامي ، واستخدام معقمات اليدين ، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط ، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.// انتهى //20:40ت م0103