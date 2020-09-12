تونس 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 36 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتي قابس والمهدية، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين اليوم، بإيقاف 30 مهاجرًا بمحافظة قابس و6 آخرين بمحافظة المهدية، مضيفة أنه جرت مصادرة مركب صيد مجهز بمحرك لدى المهاجرين.ولفتت النظر إلى مباشرة قضية عدلية بشأن المهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //20:50ت م0104