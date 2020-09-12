الطائف 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الــ (12)على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1441/1442هـ (2020/2021م )واشتمل السباق على سبعة أشواط ، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السادس على كأس جامعة الملك عبدالعزيز وقدحقق المركز الأول الأمن لعبدالله بن سلطان البعير .وسلّم وكيل عمادة شوون الطلاب للأنشطة الرياضية الدكتور محمد الفالح كأس جامعة الملك عبدالعزيز لصاحب الجواد الفائزوتواصلت فعاليات السباق في شوطه السابع على جائزة النادي الخيل التقديرية وفي نهاية الشوط سلّم المشرف العام على سباقات الطائف خالد بن إبراهيم العشري جائزة النادي التقديرية لمدرب الجواد الفائز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.وقد اتخذت إدارة النادي الإجراءات الوقائية والاحترازية في أشواط السباق كافة.// انتهى //20:57ت م0105