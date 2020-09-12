الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستحتفل الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) يوم 14 سبتمبر 2020م باليوم العالمي للإسعافات الأولية, وذلك في إطار اهتمامها بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لمحتاجيها من مصابي الحوادث اليومية أو الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة.وأكد أمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري أهمية الاحتفال بهذا اليوم في إذكاء روح البذل والعطاء والتضامن الإنساني وتشجيع المتطوعين ومنسوبي الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، وجميع أفراد المجتمع على اكتساب مهارات الإسعافات الأولية ورفع الوعي بأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية لتضميد جراحات المصابين وتقليل عدد حالات الوفاة أو الإعاقات، مضيفاً أن هذا الاحتفال يأتي تأكيداً لأهمية التوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية ، ودور المسعفين في تقديم المساعدة للمصاب.وقال أمين المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية : نحتاج لتكثيف برامج التوعية بخطورة الحوادث التي تقع داخل المنازل وكيفية التعامل عند حدوثها للحد من تداعياتها؛ مع نشر تطبيقات عن الإسعافات الأولية عبر الهواتف الذكية، وإجراء المزيد من الدورات التدريبية لتأهيل المتطوعين لتعريفهم بمبادئ الإسعافات الأولية وآليات التدخل السريع لإنقاذ المصابين والتعامل مع أي حالات طارئة، ونشر ثقافة ومبادئ الإسعافات الأولية؛ وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتدريب منسوبيها على كيفية إجراء الإسعافات الأولية التي يجب على كل شخص معرفتها ليتسنى له التعامل مع أي حالة طارئة بطريقة صحيحة وبأسرع ما يمكن لإنقاذ حياة المصاب من أي خطر يهدّده بسبب الإصابات الجراحية أو إصابات الأمراض الطارئة ، مثل ارتفاع مستوى السكر وانخفاضه، وكذا ضغط الدم ، والجلطات الدموية ، والذبحات الصدرية.وشدد الدكتور التويجري على أهمية وجود صندوق للإسعاف الطبي في كل منزل ومتجر ومصنع ومقر عمل ، وحقيبة إسعاف في كل سيارة، لإجراء الإسعاف الأولي إلى حين وصول الفرق الطبية المتخصصة.يذكر أن مركز التدريب والاستشارات في الأمانة العامة للمنظمة وضع خطة تدريب سنوية تنفذ بالتعاون مع أعضاء المنظمة من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربيةً، فيما نفذت منظمة "آركو" بمناسبة حلول اليوم العالمي للإسعاف الطبي لهذا العام دورة تدريبية - عن بعد - بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي لما له من خبرة طويلة في هذا المجال.// انتهى //20:58ت م0106