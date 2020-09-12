الجزائر 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسانتخب اليوم في الجزائر، عبد الرحمن حماد، رئيسا للجنة الأولمبية الجزائرية بعد فوزه بغالبية الأصوات في الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة اليوم في الجزائر العاصمة.وتحصل الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الجزائرية على 105 أصوات تمثل 60 صوتاً من الاتحادات الأولمبية التي تعادل أربعة أصوات من الاتحادات غير الأولمبية التي تحوز على صوت واحد فقط.وعرفت الأشغال حضور 80 عضواً من بين 90 مسجلاً من بينهم 22 اتحادية أولمبية.والبطل الأولمبي الجزائري عبد الرحمن حماد حائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد 2000 بسيدني الأسترالية في اختصاص القفز العالي، كما تدرج في المسؤوليات داخل اللجنة الأولمبية إلى غاية فوزه اليوم برئاستها، ليخلف سلفه مصطفى براف الذي استقال من منصبه في فبراير الماضي.//انتهى//21:01ت م0107