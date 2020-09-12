الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة النخبة لكرة الطاولة التي أقيمت على مدار 3 أيام بصالة وزارة الرياضة بالدمام ، بمشاركة أفضل 8 لاعبين على مستوى المملكة من كل فئة " الرجال – الأولمبي - الشباب " ، الذين شاركوا في بطولة الأمير فيصل بن فهد والبطولتين التصنيفيتين الأولى والثانية .وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي : فردي فئة الرجال حقق عبد العزيز العباد (مكة المكرمة) المركز الأول ، وحل علي الخضراوي (مكة المكرمة) ثانياً ، وجاء نايف الجدعي (مكة المكرمة) بالمركز الثالث ، وفي فردي فئة الأولمبي حقق تركي المطيري ( القصيم ) المركز الأول ، وحلّ خالد الشريف (مكة المكرمة) ثانياً ، وجاء عبد العزيز العمري (مكة المكرمة) بالمركز الثالث ، وفي فردي فئة الشباب حقق خالد الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول ، وحل فهد القرني (الرياض) ثانياً ، وجاء مشاري الدوسري (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد الرحمن الراشد ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي اللاعبين الفائزين بالبطولة .// انتهى //21:06ت م0108