القاهرة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غد، ورشة عمل عن بعد حول "صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم وتسوية المنازعات الناشئة عنها وذلك بالتعاون بين المنظمة واللجنة الأولمبية المصرية على مدى ثلاثة أيام.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أن الورشة تتناول تنظيم العلاقات المتعلقة بالنشاط الرياضي من خلال حزمة من العقود الرياضية من أهمها، عقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات، وعقود الدعاية والإعلان، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، وعقود التدريب بين المدربين والأندية، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمال، وأخيرا عقود وكلاء تنظيم المباريات.وأشار إلى أن الورشة تتناول عدة محاور منها مهارات صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، وأهم المنازعات التي تثور بشأن تفسير وتنفيذ عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، وآليات تسوية المنازعات في مثل تلك العقود اللاعبين وفقا للقوانين واللوائح الدولية والمحلية، وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات وعقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، مع عرض تطبيقات عملية لقضايا تحكمية افتراضية.//انتهى//21:11ت م0109