الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسفازت سفيرة الجولف السعودي إيمي بولدن ببطولة سويسرا المفتوحة للسيدات لعام ٢٠٢٠ م، بنتيجة إجمالية قدرها -17 ،"17 ضربة تحت المعدل".وحصلت بولدن على اللقب بفارق ثلاث نقاط عن منافستها سنا نوتينجين، وتأهلت بولدن للجولة الأوروبية للسيدات لعام 2020 بعد فوزها بالمرحلة المؤهلة في نادي لا مانغا بإسبانيا في بداية العام يناير 2020.الجدير بالذكر أن بولدن اختيرت كسفيرة للجولف السعودي نظير قيمتها الفنية والثقافية العالية في عالم الجولف في ظل الجهود السعودية المستمرة لجعل رياضة الجولف السعودية حاضرة الفاعلية وما يصب في القدرات السعودية العالية على تنظيم البطولات الكبرى للجولف وهو ما تعمل بولدن على دعمه.// انتهى //22:04ت م0111