الحرث 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة جمعية البرّالخيرية بمحافظة الحرث اليوم ، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد هزازي.وجرى خلال الاجتماع المصادقة على الحساب الختامي للجمعية لعام 2019م، وإنجازات الجمعية خلال جائحة كورونا، إضافة للعديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجمعية وسبل تطوير عملها و الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة من خدماتها.// انتهى //22:06ت م0112